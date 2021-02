Serie 22esima giornata nulla di nuovo dall’Ezio Scida. Il Crotone continua a perdere, le squadre ospite vincono (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Sassuolo torna al successo dopo cinque giornate. Pitagorici che accumulano la settima sconfitta casalinga ed un totale di cinquantadue gol. Retrocessione sempre più vicina. Crotone 1 Sassuolo 2 Marcatori: Berardi 14°, Ounas 26°, Caputo ( R ) 47° Crotone (3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Pereira, Messias, Petriccione (Vulic), Zanellato, Reca (Simy), Ounas (Rispoli), Di Carmine (Riviere). All. Stroppa Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio, Locatelli, Magnanelli (Obiang), Berardi, Lopez (Traoré), Duricic, Caputo (Defrel). All. De Zerbi Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Assistenti lungo le fasce: Del Giovane – Saccenti Quarto giudice a bordo campo:Ivan Robilotta di Sala Consilina Var: Di Bello – Avar: Longo Ammoniti:Peluso Angoli: 7 a 6 per il Crotone Recupero:2 e ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Sassuolo torna al successo dopo cinque giornate. Pitagorici che accumulano la settima sconfitta casalinga ed un totale di cinquantadue gol. Retrocessione sempre più vicina.1 Sassuolo 2 Marcatori: Berardi 14°, Ounas 26°, Caputo ( R ) 47°(3-5-2): Cordaz, Djidji, Golemic, Luperto, Pereira, Messias, Petriccione (Vulic), Zanellato, Reca (Simy), Ounas (Rispoli), Di Carmine (Riviere). All. Stroppa Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Muldur, Marlon, Peluso, Rogerio, Locatelli, Magnanelli (Obiang), Berardi, Lopez (Traoré), Duricic, Caputo (Defrel). All. De Zerbi Arbitro: Ivano Pezzuto di Lecce Assistenti lungo le fasce: Del Giovane – Saccenti Quarto giudice a bordo campo:Ivan Robilotta di Sala Consilina Var: Di Bello – Avar: Longo Ammoniti:Peluso Angoli: 7 a 6 per ilRecupero:2 e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 22esima Il Sassuolo vince a Crotone, Stroppa a rischio. Idea De Rossi

Il Sassuolo si impone in trasferta 2 - 1 sul Crotone nella sfida valida per la 22esima giornata di Serie A. La squadra di De Zerbi torna a vincere e con questo successo sale a 34 punti, mentre la formazione di Stroppa resta ultima con 12 punti e con il tecnico sempre più a ...

Inter - Lazio LIVE

Commenta per primo Una vittoria per superare il Milan e prendersi la vetta della classifica. L' Inter ospita la Lazio a San Siro nel posticipo della 22esima giornata di serie A, in una sfida chiave a pochi giorni dal derby e dopo i passi falsi proprio dei cugini rossoneri e della Juve, sconfitta a Napoli. La squadra di Inzaghi è però anch'essa in ...

Risultati e classifica Serie A LIVE: Muriel fa esultare l’Atalanta Juventus News 24 Mercato Juventus, un difensore verso il rinnovo: Paratici lo blinda

Difensore di spessore e dal grande futuro, la Juventus crede fortemente nelle sue potenzialità. – Il calciomercato per la Juventus del futuro non sarà fatto solo di grandi acquisti ma anche della conf ...

