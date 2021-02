Sergio morto a 30 anni, Federica Pellegrini sconvolta: chi era il ragazzo, cosa lo legava alla campionessa (Di domenica 14 febbraio 2021) Una puntatona, quella di C'è posta per te in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio. Ospiti di altissimo calibro, per Maria De Filippi. Dopo Paolo Bonolis, in studio anche Federica Pellegrini, la "Divina" e super-campionessa di nuoto. E la Pellegrini non è riuscita a nascondere le emozioni che ha provato sentendo la vicenda di Marica e dei genitori di Sergio, una storia toccante e piena di dolore di cui si è parlato nel corso di C'è posta per te. "Un dolore così grande dei genitori non lo dovrebbero mai provare. Sono qui per darvi un po' di forza, so che state facendo del bene", ha commentato la Pellegrini. Il punto è che Maria Teresa e Patrizio hanno perso loro figlio, Sergio, per poi creare una associazione che porta il suo nome. E la Pellegrini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Una puntatona, quella di C'è posta per te in onda su Canale 5 sabato 13 febbraio. Ospiti di altissimo calibro, per Maria De Filippi. Dopo Paolo Bonolis, in studio anche, la "Divina" e super-di nuoto. E lanon è riuscita a nascondere le emozioni che ha provato sentendo la vicenda di Marica e dei genitori di, una storia toccante e piena di dolore di cui si è parlato nel corso di C'è posta per te. "Un dolore così grande dei genitori non lo dovrebbero mai provare. Sono qui per darvi un po' di forza, so che state facendo del bene", ha commentato la. Il punto è che Maria Teresa e Patrizio hanno perso loro figlio,, per poi creare una associazione che porta il suo nome. E la, ...

