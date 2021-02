Sergio Gallo, dal fuorisacco al giornalismo operaio (Di domenica 14 febbraio 2021) I carissimi colleghi del Corriere del Mezzogiorno e il direttore Enzo d’Errico mi perdoneranno per questa violazione del copyright. Oggi il mio ex giornale ricorda papà con un meraviglioso articolo di Nora Puntillo. Si sarebbe commosso a leggerlo. Il passaggio su papà che disse ai dirigenti del Pci di voler “fare il giornalista al servizio della classe operaia”, è poesia. Grazie. Ringrazio sentitamente il TgR Campania, Il Mattino e Il Roma che lo hanno ricordato con molto affetto. Novembre 1960, lunedì 21, intorno all’una, entrando per la mia prima volta nella sede dell’Unità allora in Angiporto Galleria già Vico rotto San Carlo, oggi piazzetta Matilde Serao, nel lungo corridoio pensile incontrai Sergio Gallo, scomparso ieri all’età di 81 anni: poco più che un ragazzo, correva alla stazione per portare al treno per Roma il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) I carissimi colleghi del Corriere del Mezzogiorno e il direttore Enzo d’Errico mi perdoneranno per questa violazione del copyright. Oggi il mio ex giornale ricorda papà con un meraviglioso articolo di Nora Puntillo. Si sarebbe commosso a leggerlo. Il passaggio su papà che disse ai dirigenti del Pci di voler “fare il giornalista al servizio della classe operaia”, è poesia. Grazie. Ringrazio sentitamente il TgR Campania, Il Mattino e Il Roma che lo hanno ricordato con molto affetto. Novembre 1960, lunedì 21, intorno all’una, entrando per la mia prima volta nella sede dell’Unità allora in Angiporto Galleria già Vico rotto San Carlo, oggi piazzetta Matilde Serao, nel lungo corridoio pensile incontrai, scomparso ieri all’età di 81 anni: poco più che un ragazzo, correva alla stazione per portare al treno per Roma il ...

