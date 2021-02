Sellia Marina | a ' C' è posta per te' Federica Pellegrini incontra i genitori di Sergio Mirante

(Di domenica 14 febbraio 2021) La famiglia dispeciale. Accettare una sconfitta nello sport un fardello pesantissimo, tanto per un campionissimo quanto per un atleta amatoriale. Ma c una perdita di gran lunga ...

Non impossibile, per , come dimostrano Marika, Maria Teresa e Patrizio - da- ovvero compagna e genitori di Sergio, campione di nuoto calabrese che volato troppo presto dall acqua al ...Era il 2019 quando i genitori di Sergio si sono stretti alla figlia Fabiana, alla nuora e ai colleghi tutti, per dire addio aal giovane che nella vita faceva l'architetto, nuotava e ...SELLIA MARINA (CZ) 12 FEB - Si, a Sellia Marina, a conclusione di un articolato percorso, prende il via la Commissione Comunale per le Pari Opportunità tra uomo e donna! Tenuta a battesimo dal Sind ...La famiglia di Sergio Mirante è speciale. Accettare una sconfitta nello sport è un fardello pesantissimo, tanto per un campionissimo quanto per un atleta ...