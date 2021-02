"Se lo avessero dato a noi...". Rigore decisivo al Napoli, Andrea Pirlo ad alzo zero contro l'arbitro (Di domenica 14 febbraio 2021) Ko col Napoli per la Juventus di Andrea Pirlo. Sconfitta che raffredda, e parecchio, la rincorsa scudetto. E il mister bianconero non nasconde il suo disappunto: "Non abbiamo mai subito un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. La squadra ha fatto una buona partita e creato tanto, peccato non aver segnato. Sono contento della prestazione, peccato per il risultato". Insomma, Pirlo contesta la decisione del Rigore che ha deciso la partita, assegnato per un contatto tra Chiellini e Rrahmani: "Se viene fischiato un Rigore a uno che allarga le braccia mentre il pallone è in mano al portiere, allora ci sarebbe un penalty ad ogni contatto. Se fosse successa a noi una cosa così, non so se avrebbero fischiato Rigore e chissà che polemiche... Partita decisa ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Ko colper la Juventus di. Sconfitta che raffredda, e parecchio, la rincorsa scudetto. E il mister bianconero non nasconde il suo disappunto: "Non abbiamo mai subito un tiro in porta e abbiamo perso per un episodio dubbio. La squadra ha fatto una buona partita e creato tanto, peccato non aver segnato. Sono contento della prestazione, peccato per il risultato". Insomma,contesta la decisione delche ha deciso la partita, assegnato per un contatto tra Chiellini e Rrahmani: "Se viene fischiato una uno che allarga le braccia mentre il pallone è in mano al portiere, allora ci sarebbe un penalty ad ogni contatto. Se fosse successa a noi una cosa così, non so se avrebbero fischiatoe chissà che polemiche... Partita decisa ...

