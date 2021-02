Sci, stop fino al 5 marzo: il ministro Speranza firma il provvedimento che blocca tutto (Di domenica 14 febbraio 2021) Sci, stop fino al 5 marzo. Stagione finita prima ancora di iniziare per gli amanti della neve: Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti firmato in queste ore un provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al 5 marzo, ovvero fino alla scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. Il provvedimento tiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante inglese e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi. La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Sci,al 5. Stagione finita prima ancora di iniziare per gli amanti della neve: Ildella Salute Robertoha infattito in queste ore unche vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatorialial 5, ovveroalla scadenza del DPCM 14 gennaio 2021. Iltiene conto dei più recenti dati epidemiologici comunicati venerdì 12 febbraio dall’Istituto Superiore di Sanità attestanti che la variante VOC B.1.1.7, detta variante inglese e caratterizzata da maggiore trasmissibilità, rappresenta una percentuale media del 17,8% sul numero totale dei contagi. La preoccupazione per la diffusione di questa e di altre varianti del virus ...

