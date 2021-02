Sci, miracolo nella discesa di Cortina: Muzaton a 120 km/h si ribalta ma resta in piedi (video) (Di domenica 14 febbraio 2021) A una velocità record di 120 km/h è clamoroso quanto accaduto nella discesa maschile a Cortina: dopo una spigolata incredibile, il francese Maxence Muzaton cade, rimbalza e dopo un salto a 360 gradi riesce a rigirarsi nella giusta direzione e a fermarsi. Il francese ha fatto un autentico miracolo sulla Vertigine. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) A una velocità record di 120 km/h è clamoroso quanto accadutomaschile a: dopo una spigolata incredibile, il francese Maxencecade, rimbalza e dopo un salto a 360 gradi riesce a rigirarsigiusta direzione e a fermarsi. Il francese ha fatto un autenticosulla Vertigine. ITA Sport Press.

