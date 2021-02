Sci, Meloni: «Italiani trattati come sudditi: è mazzata finale» (Di domenica 14 febbraio 2021) «Italiani trattati come sudditi: è mazzata finale». Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta così lo stop fino al 5 marzo alla ripartura degli impianti da sci... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 febbraio 2021) «: è». Giorgia, leader di FdI, commenta così lo stop fino al 5 marzo alla ripartura degli impianti da sci...

FratellidItalia : Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi… - ManlioPerra : RT @FratellidItalia: Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi. B… - Pedro69280970 : RT @vocedelpatriota: Covid, Meloni: rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi htt… - Pedro69280970 : RT @FratellidItalia: Covid, Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi htt… - Pedro69280970 : RT @FratellidItalia: Covid, #Meloni: Rinvio riapertura piste da sci è mazzata finale per operatori, Governo tratta italiani come sudditi. B… -