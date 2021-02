Sci di fondo, annullata la tappa di Nove Mesto. La Coppa del Mondo è già finita? (Di domenica 14 febbraio 2021) La Coppa del Mondo di sci di fondo perde un pezzo dopo l’altro e, al momento, rischia di essere già finita! La situazione è paradossale, ma la realtà dei fatti è proprio questa. Siamo al 14 febbraio, ma in calendario non ci sono più gare valevoli per il massimo circuito! Nella giornata di giovedì, la Norvegia aveva annunciato la propria rinuncia a ospitare competizioni di carattere internazionale di qualsiasi disciplina invernale a causa delle restrittive misure imposte dal proprio governo in tema di ingresso nel Paese scandinavo per prevenire la diffusione del Covid-19. Passano poche ore e anche le competizioni di Nove Mesto, programmate settimana prossima, sono state annullate o, quantomeno, “rinviate”. Anche in questo caso c’è di mezzo la politica. Infatti il governo tedesco ha ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladeldi sci diperde un pezzo dopo l’altro e, al momento, rischia di essere già! La situazione è paradossale, ma la realtà dei fatti è proprio questa. Siamo al 14 febbraio, ma in calendario non ci sono più gare valevoli per il massimo circuito! Nella giornata di giovedì, la Norvegia aveva annunciato la propria rinuncia a ospitare competizioni di carattere internazionale di qualsiasi disciplina invernale a causa delle restrittive misure imposte dal proprio governo in tema di ingresso nel Paese scandinavo per prevenire la diffusione del Covid-19. Passano poche ore e anche le competizioni di, programmate settimana prossima, sono state annullate o, quantomeno, “rinviate”. Anche in questo caso c’è di mezzo la politica. Infatti il governo tedesco ha ...

