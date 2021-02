Sci, apertura impianti a rischio rinvio: Cts e Speranza potrebbero far slittare tutto (Di domenica 14 febbraio 2021) Da domani riaprono gli impianti di sci. Forse. Se sulla carta la ripartenza già da settimane riporta la data di lunedì 15 febbraio, nei fatti il gran ritorno degli appassionati sulla... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 febbraio 2021) Da domani riaprono glidi sci. Forse. Se sulla carta la ripartenza già da settimane riporta la data di lunedì 15 febbraio, nei fatti il gran ritorno degli appassionati sulla...

