Sci alpino | Mondiali | le pagelle di oggi Kriechmayr leggendario | Sander beffato | Feuz e Paris si mangiano le mani

Vincent Kriechmary fa la storia e piazza la doppietta superG-discesa ai Campionati Mondiali di Cortina d'Ampezzo 2021 di sci alpino. L'austriaco, partito con il numero 1, lascia tutti a bocca aperta e si mette al collo un'altra medaglia d'oro nella manifestazione iridata. Giornata con pochi sorrisi per l'Italia, che sognava un podio con Dominik Paris. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle della discesa maschile di Cortina 2021. LE pagelle DELLA DISCESA DI CORTINA 2021 VINCENT Kriechmayr 10: incredibile! Piazza una doppietta storica mettendosi al collo la medaglia d'oro anche in discesa dopo quella in superG di giovedì. Il ventinovenne nativo di Gramastetten, zitto zitto, piazza la grande sorpresa, ma assolutamente meritata. Nella gara odierna fa la differenza tra ...

