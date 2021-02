Sci alpino, infortunio Florian Schieder. Brutta caduta, sospetta rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro (Di domenica 14 febbraio 2021) Florian Schieder è caduto malamente durante la discesa libera dei Mondiali 2021 di sci alpino. L’azzurro aveva incominciato positivamente la sua prova sulla pista Vertigine di Cortina d’Ampezzo ed era in linea per poter ottenere un buon risultato in questa rassegna iridata, ma purtroppo in un cambio di direzione è scivolato, è andato in rotazione e il suo ginocchio sinistro ha subito un brutto colpo. Si teme per il crociato del nostro portacolori, che è infatti rimasto a terra dolorante per alcuni minuti e poi è sceso al traguardo sulle sue gambe, ma con la schiena rivolta a valle. Il 25enne si era distinto lo scorso 24 gennaio, quando ottenne un buon 14° posto nella discesa di Kitzbuehel, una delle grandi classiche del Circo Bianco. Lo scorso anno era stato anche 25° nel SuperG di ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021)è caduto malamente durante la discesa libera dei Mondiali 2021 di sci. L’azzurro aveva incominciato positivamente la sua prova sulla pista Vertigine di Cortina d’Ampezzo ed era in linea per poter ottenere un buon risultato in questa rassegna iridata, ma purtroppo in un cambio di direzione è scivolato, è andato in rotazione e il suoha subito un brutto colpo. Si teme per ildel nostro portacolori, che è infatti rimasto a terra dolorante per alcuni minuti e poi è sceso al traguardo sulle sue gambe, ma con la schiena rivolta a valle. Il 25enne si era distinto lo scorso 24 gennaio, quando ottenne un buon 14° posto nella discesa di Kitzbuehel, una delle grandi classiche del Circo Bianco. Lo scorso anno era stato anche 25° nel SuperG di ...

ItalianAirForce : Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del… - GDF : Mondiali di Sci alpino #Cortina2021. La Banda musicale della #GuardiadiFinanza si è esibita suonando l'inno d'… - MinisteroDifesa : #14febbraio Il passaggio delle @FrecceTricolori su Cortina d'Ampezzo in occasione dei Campionati del Mondo di sci… - MICHELESIMONEit : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del Mo… - hydra_66 : RT @ItalianAirForce: Le @FrecceTricolori dopo 40 anni tornano a volare su Cortina d'Ampezzo.????? La PAN, in occasione dei Campionati del Mo… -