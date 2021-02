Sara Sampaio e la lezione importante di body positivity (Di domenica 14 febbraio 2021) Lei è Sara Sampaio, modella di fama internazionale, volto della nuova fragranza Gorgeous! di Michael Kors. Parte della squadra di Victoria’s Secret, la top di Porto ha attirato molte attenzioni in queste ore postando sui social un video nel quale, vestita solo di lingerie due pezzi, mostra quali sono i trucchetti delle modelle per sembrare più snelle e toniche. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 febbraio 2021) Lei è Sara Sampaio, modella di fama internazionale, volto della nuova fragranza Gorgeous! di Michael Kors. Parte della squadra di Victoria’s Secret, la top di Porto ha attirato molte attenzioni in queste ore postando sui social un video nel quale, vestita solo di lingerie due pezzi, mostra quali sono i trucchetti delle modelle per sembrare più snelle e toniche.

