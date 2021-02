San Valentino…e che roba è? La festa degli innamorati al tempo del coprifuoco e del distanziamento sociale (Di domenica 14 febbraio 2021) Emergenza sanitaria. Massima allerta e libido in picchiata. Niente fughe amorose. Allora ho provato a immaginare una fuga letteraria tra le 3900 pagine delle Memorie di Casanova che hanno fatto della sua vita un’opera d’arte. Da puro amatore, come avrebbe festeggiato la festa degli innamorati, a quante amanti si sarebbe concesso. Come avrebbe gestito il suo carnet di rendez vous sentimental/clandestini? La vigoria sessuale di Casanova era inesauribile. Leggete qui: “Una volta, più di una volta, ho dovuto ingoiare 6 uova per poi fare l’amore per sei ore consecutive “. Un’infinità di amanti alle quali riusciva a far credere: “Tu non sei il mio primo amore, ma sarai l’ultimo”. Vabbè, frasi stereotipate, usa/e/getta. E ci cascavano tutte. Ma a sedurre fino alle viscere il più grande seduttore di tutti i tempi non fu una femme fatal, bensì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Emergenza sanitaria. Massima allerta e libido in picchiata. Niente fughe amorose. Allora ho provato a immaginare una fuga letteraria tra le 3900 pagine delle Memorie di Casanova che hanno fatto della sua vita un’opera d’arte. Da puro amatore, come avrebbe festeggiato la, a quante amanti si sarebbe concesso. Come avrebbe gestito il suo carnet di rendez vous sentimental/clandestini? La vigoria sessuale di Casanova era inesauribile. Leggete qui: “Una volta, più di una volta, ho dovuto ingoiare 6 uova per poi fare l’amore per sei ore consecutive “. Un’infinità di amanti alle quali riusciva a far credere: “Tu non sei il mio primo amore, ma sarai l’ultimo”. Vabbè, frasi stereotipate, usa/e/getta. E ci cascavano tutte. Ma a sedurre fino alle viscere il più grande seduttore di tutti i tempi non fu una femme fatal, bensì ...

