San Valentino: Vodafone, WindTre e Tim regalano giga illimitati e sconti su smartphone

San Valentino è la festa degli innamorati, ma è anche l'occasione per diversi brand di lanciare offerte, sconti e promozioni esclusive. È il caso, soprattutto, delle compagnie telefoniche: ecco quali sono quelle lanciate da Vodafone, WindTre e Tim. San Valentino quest'anno cade di domenica, ma tra restrizioni dovute al coronavirus, zone rosse o semplicemente per lavoro non tutte le coppie possono passarlo insieme. Ed è proprio per quelle che sono costrette a stare lontano che le compagnie telefoniche hanno pensato a tantissime offerte per consentire ai partner di sentirsi più vicini. Vodafone: in occasione del 14 febbraio offre giga illimitati a tutti i propri clienti. L'offerta vale per tutta la giornata e solo sul territorio nazionale.

