San Valentino, perché il 14 febbraio e come si festeggia nel mondo (Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino, il 14 febbraio globalmente è riconosciuto come il giorno degli innamorati. Scopriamo per quale ragione questa ricorrenza è festeggiata in questa data Getty ImagesIl giorno degli innamorati si festeggia proprio il 14 febbraio a causa di alcuni episodi che si sono verificati nel corso della Storia. Nello specifico facciamo riferimento a San Valentino, nato a Terni nel 176 d.C. San Valentino fu decapitato durante le persecuzioni dell’Imperatore Aureliano nel 273 d.C. La Bibbia descrive il Santo come il guaritore degli epilettici e taumaturgo, era stato invitato a Roma dal filosofo Critone proprio per guarire il figlio malato di un’infermità che lo limitava nei movimenti. San Valentino ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 febbraio 2021) San, il 14globalmente è riconosciutoil giorno degli innamorati. Scopriamo per quale ragione questa ricorrenza èta in questa data Getty ImagesIl giorno degli innamorati siproprio il 14a causa di alcuni episodi che si sono verificati nel corso della Storia. Nello specifico facciamo riferimento a San, nato a Terni nel 176 d.C. Sanfu decapitato durante le persecuzioni dell’Imperatore Aureliano nel 273 d.C. La Bibbia descrive il Santoil guaritore degli epilettici e taumaturgo, era stato invitato a Roma dal filosofo Critone proprio per guarire il figlio malato di un’infermità che lo limitava nei movimenti. San...

