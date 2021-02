San Valentino per gli 007 Usa: una storia d’amore per avvertire Pechino (Di domenica 14 febbraio 2021) Buon San Valentino dal National Counterintelligence and Security Center. L’ufficio del controspionaggio dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti ha scelto di festeggiare il giorno degli innamorati su Twitter ricordando la storia di Donald Keyser, settantasettenne ex diplomatico statunitense di carriera considerato uno dei più grandi esperti di Cina al dipartimento di Stato, in cui è arrivato fino alla carica di vice assistente segretario per gli Affari dell’Asia orientale e del Pacifico. “Ma aveva un segreto”, ricorda il controspionaggio Usat: “una relazione con Isabelle Cheng, un ufficiale dei servizi segreti del Bureau per la sicurezza nazionale di Taiwan”, cioè gli 007 taiwanesi. A cautionary #ValentinesDay CI tale: Principal Deputy Assistant Secretary of State Donald Keyser was one of the State Department’s top China experts. But he had a ... Leggi su formiche (Di domenica 14 febbraio 2021) Buon Sandal National Counterintelligence and Security Center. L’ufficio del controspionaggio dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti ha scelto di festeggiare il giorno degli innamorati su Twitter ricordando ladi Donald Keyser, settantasettenne ex diplomatico statunitense di carriera considerato uno dei più grandi esperti di Cina al dipartimento di Stato, in cui è arrivato fino alla carica di vice assistente segretario per gli Affari dell’Asia orientale e del Pacifico. “Ma aveva un segreto”, ricorda il controspionaggio Usat: “una relazione con Isabelle Cheng, un ufficiale dei servizi segreti del Bureau per la sicurezza nazionale di Taiwan”, cioè gli 007 taiwanesi. A cautionary #ValentinesDay CI tale: Principal Deputy Assistant Secretary of State Donald Keyser was one of the State Department’s top China experts. But he had a ...

