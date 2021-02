San Valentino: Papa, un pensiero ai fidanzati e agli innamorati (Di domenica 14 febbraio 2021) Città del Vaticano, 14 feb. (Adnkronos) – Papa Francesco al termine dell’Angelus ha rivolto un pensiero, nel giorno di San Valentino, “ai fidanzati e agli innamorati. Li accompagno – ha detto – con la mia preghiera e li benedico”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Città del Vaticano, 14 feb. (Adnkronos) –Francesco al termine dell’Angelus ha rivolto un, nel giorno di San, “ai. Li accompagno – ha detto – con la mia preghiera e li benedico”. L'articolo CalcioWeb.

