San Valentino, la festa degli innamorati: frasi e canzoni da dedicare al vostro amore (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi, 14 Febbraio 2021, è la festa di tutti gli innamorati. Nel giorno di San Valentino le coppie sono solite scambiarsi piccoli doni: cioccolatini, bigliettini e fiori. Ma perché è stato scelto proprio questo giorno per celebrare la ricorrenza? Nel corso dei secoli si sono sovrapposte diverse tradizioni, le più antiche risalgono alla Roma classica, che nel mese di Febbraio celebrava i Lupercalia, feste che ricordavano il ciclo della vita e la fertilità. La Chiesa cristiana delle origini tentò di abolire questi riti pagani e così Papa Gelasio I (492-496 d.C.) trasformò i Lupercalia in una ricorrenza legata all’amore romantico, protetto da San Valentino. Ecco tutte le frasi per augurare un buon San Valentino 2021 alla vostra dolce metà. Leggi anche –> Il santo del ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 febbraio 2021) Oggi, 14 Febbraio 2021, è ladi tutti gli. Nel giorno di Sanle coppie sono solite scambiarsi piccoli doni: cioccolatini, bigliettini e fiori. Ma perché è stato scelto proprio questo giorno per celebrare la ricorrenza? Nel corso dei secoli si sono sovrapposte diverse tradizioni, le più antiche risalgono alla Roma classica, che nel mese di Febbraio celebrava i Lupercalia, feste che ricordavano il ciclo della vita e la fertilità. La Chiesa cristiana delle origini tentò di abolire questi riti pagani e così Papa Gelasio I (492-496 d.C.) trasformò i Lupercalia in una ricorrenza legata all’romantico, protetto da San. Ecco tutte leper augurare un buon San2021 alla vostra dolce metà. Leggi anche –> Il santo del ...

