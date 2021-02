‘San Valentino 2021’, le più belle dediche social delle coppie vip! (Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino anno 2021. La festa degli innamorati in tempo di social ormai da qualche anno a questa parte è diventata una piacevole e romantica carrellata di immagini e dediche romantiche a colpi di post e storie Instagram. In tanti approfittano di questa speciale ricorrenza per manifestare i propri sentimenti al partner, ma non solo. Il 14 febbraio è per molti un’occasione per celebrare l’amore a 360 gradi, sia esso rivolto ai figli, ai propri affetti familiari o all’amore stesso. E ognuno sceglie di farlo a modo proprio, chi attraverso poche semplici parole, chi aiutandosi con un’immagine, chi con la musica, chi con un video che racchiuda ricordi e best moments. E in questo naturalmente i personaggi del mondo dello spettacolo si distinguono con le loro dediche e i loro pensieri condivisi sui proprio canali ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 febbraio 2021) Sananno 2021. La festa degli innamorati in tempo diormai da qualche anno a questa parte è diventata una piacevole e romantica carrellata di immagini eromantiche a colpi di post e storie Instagram. In tanti approfittano di questa speciale ricorrenza per manifestare i propri sentimenti al partner, ma non solo. Il 14 febbraio è per molti un’occasione per celebrare l’amore a 360 gradi, sia esso rivolto ai figli, ai propri affetti familiari o all’amore stesso. E ognuno sceglie di farlo a modo proprio, chi attraverso poche semplici parole, chi aiutandosi con un’immagine, chi con la musica, chi con un video che racchiuda ricordi e best moments. E in questo naturalmente i personaggi del mondo dello spettacolo si distinguono con le loroe i loro pensieri condivisi sui proprio canali ...

NetflixIT : Accurata descrizione di San Valentino 2021: - trash_italiano : Buon San Valentino a te che sei single ?? - LauraPausini : Quando nelle mie canzoni vi auguro di innamorarvi...vi auguro di essere come noi che dopo 16 anni sembra ancora il… - IvanRoncalliFan : RT @domenicalive: Buon San Valentino a voi da noi di #DomenicaLive e dalla nostra @carmelitadurso come sempre in un vestitino New Romantic!… - AtalantaFRAFR : RT @Atalanta_BC: ?????????????????????????? Our Valentine ?? Il nostro San Valentino ?????????????????????????? #CagliariAtalanta #GoAtalantaGo ???? #ValentinesDay… -

