San Valentino 2021: le frasi celebri per i vostri auguri romantici

San Valentino è senz'altro l'occasione giusta per dedicare al proprio partner, fidanzato o fidanzata, delle frasi romantiche e dei messaggi d'auguri per attestare tutto il proprio amore. Se non siete particolarmente bravi a esprimere i vostri sentimenti con parole vostre, potete affidarvi a delle belle frasi o a delle citazioni d'amore. Degli auguri speciali che sicuramente faranno felice il vostro partner. Ecco una selezione delle frasi e dei messaggi d'auguri più originali e romantici, da condividere anche su WhatsApp. 

Morirei per un tuo solo sguardo un tuo sospiro che profumi d'amore ed una carezza che riscaldi il mio cuore. 

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda) 

Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa ...

