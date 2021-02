Sampdoria Fiorentina, Paulo Sousa presente in tribuna: due osservati speciali (Di domenica 14 febbraio 2021) Paulo Sousa, neo ct della Polonia, presente in tribuna durante Sampdoria Fiorentina: due gli osservati speciali per l’ex tecnico viola La Sampdoria vince, non senza qualche rischio, contro la Fiorentina, parecchio sfortunata nel finale della gara. presente al Ferraris anche il neo ct della Polonia, nonché ex tecnico dei viola, Paulo Sousa. Due gli osservati speciali dell’allenatore portoghese: Bartosz Bereszynski, terzino blucerchiato e Bartolomej Dragowski, estremo difensore dei toscani, entrambi possibili prossimi protagonisti degli Europei con la nazionale polacca. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021), neo ct della Polonia,indurante: due gliper l’ex tecnico viola Lavince, non senza qualche rischio, contro la, parecchio sfortunata nel finale della gara.al Ferraris anche il neo ct della Polonia, nonché ex tecnico dei viola,. Due glidell’allenatore portoghese: Bartosz Bereszynski, terzino blucerchiato e Bartolomej Dragowski, estremo difensore dei toscani, entrambi possibili prossimi protagonisti degli Europei con la nazionale polacca. Leggi su Calcionews24.com

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Sampdoria 2-1 Fiorentina Cagliari 0-1 Atalanta - zazoomblog : Sampdoria Fiorentina Paulo Sousa presente in tribuna: due osservati speciali - #Sampdoria #Fiorentina #Paulo… - calciodangolo_ : #Keita e #Quagliarella per una vittoria fondamentale. Gol e highlights di #SampdoriaFiorentina - Angolo_Viola : #Keita e #Quagliarella per una vittoria fondamentale. Gol e highlights di #SampdoriaFiorentina - AngoloNews2018 : Highlights Sampdoria-Fiorentina 2-1: Video Gol 22ª Giornata di Serie A -