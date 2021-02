Sampdoria Fiorentina 2-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 febbraio 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Ferraris”, labatte lanel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra11? Tiro Damsgaard – Il centrocampista dellaprova ad andare al tiro dalla distanza, nessun problema per Dragowski che para a terra 31? Gol Keita – Sugli sviluppi del calcio d’angolo lasi porta in vantaggio con la rete dell’attaccante blucerchiato che di testa batte Dragowski 36? Gol ...