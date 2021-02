Salvini contro Ricciardi | Prima di terrorizzare gli italiani | parli con Draghi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 14 febbraio 2021) “C’è voglia di salute, di vita e di normalità”. Lo dice il leader della Lega, Matteo, intervenendo a Mezz’ora in più su Rai3 riferendosi alle parole del consulente del ministero della Salute, Walterche chiede un lockdown totale per via della diffusione delle nuove varianti di Covid. ?È un anno che qualcuno ci dice ‘state chiusi’. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi e senza dire nulla a nessuno dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende”, aggiunge. “ditutti necon”, conclude. E ancora, a proposito delle riaperture degli impianti ...