Salerno, mezzi spargisale al lavoro per la prevenzione antigelo

Tempo di lettura: < 1 minuto

Salerno – Vento, freddo e gelo si sono riversati anche sul comune capoluogo. Considerate le rigide temperature che stanno investendo in queste ore anche il territorio comunale di Salerno, personale della Protezione Civile Comunale di Salerno sta provvedendo, mediante veicolo attrezzato con spargisale, a effettuare attività preventiva antigelo. L'intervento, come fa sapere una nota del Comune di Salerno tuttora in corso, dà seguito a quello già effettuato nella serata di ieri.

