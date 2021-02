Running | Chepkoech show | nuovo record del mondo dei 5 km femminili su strada

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Beatriceha stabilito ildeldei 5 chilometrisu. Domenica a Montecarlo, la keniana ha coperto la distanza in 14’43”, migliorando così il precedente limite di 14’48” ottenuto dalla connazionale Caroline Kipkirui nel 2018 in una gara mista, ossia con uomini lungo il percorso. Il crono di, già campionessa mondiale a Doha nel 2019 nei 3000 siepi, è anche un secondo più veloce delmondiale di una gara solo femminile, che apparteneva a Sifan Hassan (14’44”). “Sono davvero molto felice, non me lo aspettavo, faceva freddo e c’era molto vento ma ho seguito il mio pacemaker ed è stato tutto perfetto” ha commentato la 29enne mezzofondista africana. SportFace.