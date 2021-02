Rugby, Sei Nazioni 2021: altro spettacolo Francese, battuta l’Irlanda a Dublino per 15-13 (Di domenica 14 febbraio 2021) È la Francia la grande sorpresa del Sei Nazioni 2021. I transalpini tengono viva la possibilità di volare al Grand Slam e, soprattutto, quella di vincere il torneo, vincendo la seconda partita su due giocate. Dopo il successo sull’Italia a Roma arriva quello in trasferta, a Dublino, sull’Irlanda per 15-13. Nel primo tempo è la Francia a tenere in mano il pallino del gioco, nonostante il vantaggio dei padroni di casa con il piazzato di Burns. Al 29? meta splendida dei transalpini: offload spettacolare di Dupont, Ollivon a schiacciare. Il piede di Jalibert poi è utile ad arrotondare il risultato a metà gara, con il 10-3. Il secondo tempo riparte da dove era finito il primo: al 55? altra meta per gli ospiti con Penaud che sembra chiudere la pratica. Reazione d’orgoglio però da parte dei Verdi: prima una meta a sorpresa ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) È la Francia la grande sorpresa del Sei. I transalpini tengono viva la possibilità di volare al Grand Slam e, soprattutto, quella di vincere il torneo, vincendo la seconda partita su due giocate. Dopo il successo sull’Italia a Roma arriva quello in trasferta, a, sulper 15-13. Nel primo tempo è la Francia a tenere in mano il pallino del gioco, nonostante il vantaggio dei padroni di casa con il piazzato di Burns. Al 29? meta splendida dei transalpini: offload spettacolare di Dupont, Ollivon a schiacciare. Il piede di Jalibert poi è utile ad arrotondare il risultato a metà gara, con il 10-3. Il secondo tempo riparte da dove era finito il primo: al 55? altra meta per gli ospiti con Penaud che sembra chiudere la pratica. Reazione d’orgoglio però da parte dei Verdi: prima una meta a sorpresa ...

zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia 13-15 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Byrne trova tre punti - #Irlanda-Francia #13-15 #Nazioni… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Francia 3-15 Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Penaud a segno e Bleus che allungano - #Irlanda-Francia… - ENRICO27218318 : RT @GiancarloDeRisi: Rugby, 'Sei Nazioni': prima di affrontare gli inglesi, i giocatori italiani non si inginocchiano davanti al vittimismo… - galata_mf : RT @GiancarloDeRisi: Rugby, 'Sei Nazioni': prima di affrontare gli inglesi, i giocatori italiani non si inginocchiano davanti al vittimismo… - anna30048679 : RT @GiancarloDeRisi: Rugby, 'Sei Nazioni': prima di affrontare gli inglesi, i giocatori italiani non si inginocchiano davanti al vittimismo… -