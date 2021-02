Rosina Carsetti uccisa per denaro: “Ci costi 5mila euro l’anno” (Di domenica 14 febbraio 2021) Rosina Carsetti è stata uccisa per soldi. La donna di 78 anni morta soffocata la sera di Natale durante quella che i famigliari avevano riferito essere una rapina, è invece stata uccisa dal nipote su idea della figlia perché “costava troppo”. È questa la orripilante conclusione alla quale sono arrivati gli inquirenti dopo 2 mesi di meticolose ricostruzioni. Le incongruenze nei racconti di Arianna, Enea ed Enrico, rispettivamente mamma, nipote e marito, erano sin da subito state tante; così tante da insospettire gli inquirenti che hanno sempre stentato a credere che un ladro si fosse introdotto in casa uccidendo con tanta veemenza una povera donna e lasciando illesi tutti gli altri abitanti della casa. E così sono andati avanti nelle ricerche fino ad oggi. Dalle intercettazioni delle conversazioni tra Enea e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 14 febbraio 2021)è stataper soldi. La donna di 78 anni morta soffocata la sera di Natale durante quella che i famigliari avevano riferito essere una rapina, è invece statadal nipote su idea della figlia perché “costava troppo”. È questa la orripilante conclusione alla quale sono arrivati gli inquirenti dopo 2 mesi di meticolose ricostruzioni. Le incongruenze nei racconti di Arianna, Enea ed Enrico, rispettivamente mamma, nipote e marito, erano sin da subito state tante; così tante da insospettire gli inquirenti che hanno sempre stentato a credere che un ladro si fosse introdotto in casa uccidendo con tanta veemenza una povera donna e lasciando illesi tutti gli altri abitanti della casa. E così sono andati avanti nelle ricerche fino ad oggi. Dalle intercettazioni delle conversazioni tra Enea e ...

