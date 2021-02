Rosalinda Cannavò si sfoga con Zenga: “Mi sento gli occhi puntati addosso” (Di domenica 14 febbraio 2021) Ieri sera per la prima volta Andrea Zenga si è dichiarato a Rosalinda Cannavò Andrea Zenga è andato dritto al punto: “Mi mi piaci e anche tanto”, queste le parole dette a Rosalinda Cannavò ieri sera chiamandola in disparte e dichiarandosi. Anche lei ricambia, anzi. Tra i due è stata proprio lei a fare la prima mossa, quando gli ha scritto un biglietto che ha lasciato sotto il suo cuscino. Per rispetto però i due sino a ieri sono stati lontani. Sì, perché, Rosalinda è fidanzata fuori dalla casa da dieci anni con Giuliano. Leggi anche–> Complice il Gf Vip, Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda Cannavò Ma lei da un po’ di tempo ha le idee confuse, al punto che quando Giuliano le ha fatto la sorpresa nella casa, ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 febbraio 2021) Ieri sera per la prima volta Andreasi è dichiarato aAndreaè andato dritto al punto: “Mi mi piaci e anche tanto”, queste le parole dette aieri sera chiamandola in disparte e dichiarandosi. Anche lei ricambia, anzi. Tra i due è stata proprio lei a fare la prima mossa, quando gli ha scritto un biglietto che ha lasciato sotto il suo cuscino. Per rispetto però i due sino a ieri sono stati lontani. Sì, perché,è fidanzata fuori dalla casa da dieci anni con Giuliano. Leggi anche–> Complice il Gf Vip, Andreasi dichiara aMa lei da un po’ di tempo ha le idee confuse, al punto che quando Giuliano le ha fatto la sorpresa nella casa, ...

Ultime Notizie dalla rete : Rosalinda Cannavò Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si dichiara a Rosalinda, la reazione del fidanzato Giuliano

L'amore è decisamente nell'aria della Casa del Grande Fratello Vip . Non solo oggi in realtà. Ieri, nel loft di Cinecittà, c'è stato un importante confronto tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò . Durante l'ultima puntata, c'è stato un confessionale il figlio del portiere della Nazionale Walter in cui ha ammesso di provare un sentimento verso la bella attrice siciliana ...

GfVip 5, tra Zenga e Rosalinda è amore? Lui: 'Ti aspetto'

Dal sito del GfVip 5 - Consigliato per te - Nella Casa del GfVip 5 Zenga ha dichiarato i propri sentimenti a Rosalinda Cannavò, la quale ammette di sentirsi 'destabilizzata' Forse ispirato dall'atmosfera pre - San Valentino, ieri sera nella Casa del GfVip 5 Andrea Zenga ha deciso di dichiarare i propri ...

