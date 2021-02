Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: scatta il bacio al Grande Fratello Vip (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga al Grande Fratello Vip sono sempre più uniti e solo pochi minuti fa fra i due è scattato un bacio. Dopo una serie di effusioni e di coccole, Zenga si è avvicinato a Rosalinda e le ha dato un bacio vicinissimo alle labbra suscitando immediatamente l’interesse degli altri gieffini. Solo sabato sera il figlio di Walter Zenga si era dichiarato all’attrice così: “Fosse stato per me” – ha dichiarato Andrea Zenga – “A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro ... Leggi su biccy (Di lunedì 15 febbraio 2021)alVip sono sempre più uniti e solo pochi minuti fa fra i due èto un. Dopo una serie di effusioni e di coccole,si è avvicinato ae le ha dato unvicinissimo alle labbra suscitando immediatamente l’interesse degli altri gieffini. Solo sabato sera il figlio di Waltersi era dichiarato all’attrice così: “Fosse stato per me” – ha dichiarato– “A livello di chiacchiere, sguardi e abbracci, sarebbe molto di più. Ma sono contento ugualmente. In questo preciso istante però, penso a te: quello che ti fa stare bene io lo faccio. Se devo fare un passo indietro ...

