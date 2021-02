Rosalinda Cannavò, dopo la dichiarazione drastica reazione del fidanzato Giuliano (Di domenica 14 febbraio 2021) Giuliano Condorelli spiazza i fan, il fidanzato di Rosalinda Cannavò reagisce drasticamente alla dichiarazione di Andrea Zenga. Cupido ha scoccato la sua freccia nella casa del Grande Fratelo Vip 5, se i fan speravano di vedere Rosalinda Cannavò – alias Adua Del Vesco – cadere tra le braccia dell’amazzonica Dayane Mello resteranno delusi. Con l’arrivo di Andrea Zenga sono cambiati diversi equilibri nel cuore della giovane attrice, già dubbiosa sulla sua relazione con il fidanzato Giuliano Condorelli, al centro da mesi della spietata ironia del web. Soprannominato Condor viene beffeggiato da una parte e dall’altra di internet, ma anche in casa non sono mancate le battute dopo il ... Leggi su chenews (Di domenica 14 febbraio 2021)Condorelli spiazza i fan, ildireagiscemente alladi Andrea Zenga. Cupido ha scoccato la sua freccia nella casa del Grande Fratelo Vip 5, se i fan speravano di vedere– alias Adua Del Vesco – cadere tra le braccia dell’amazzonica Dayane Mello resteranno delusi. Con l’arrivo di Andrea Zenga sono cambiati diversi equilibri nel cuore della giovane attrice, già dubbiosa sulla sua relazione con ilCondorelli, al centro da mesi della spietata ironia del web. Soprannominato Condor viene beffeggiato da una parte e dall’altra di internet, ma anche in casa non sono mancate le battuteil ...

Dal sito del GfVip 5 - Consigliato per te - Nella Casa del GfVip 5 Zenga ha dichiarato i propri sentimenti a Rosalinda Cannavò, la quale ammette di sentirsi 'destabilizzata' Forse ispirato dall'atmosfera pre - San Valentino, ieri sera nella Casa del GfVip 5 Andrea Zenga ha deciso di dichiarare i propri ...

Nella casa del GFVip , un sabato sera di festa e di qualche bicchiere di vino mette in crisi Rosalinda Cannavò , che ha deciso di lasciarsi andare ai suoi sentimenti per Andrea Zenga . Poche ore prima tra i due gieffini c'era stato un confronto molto sincero, durante il quale entrambi hanno ...

