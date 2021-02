Roma-Udinese, ancora panchina per Dzeko: Fonseca lancia Mayoral, Gotti con Llorente. Le formazioni ufficiali (Di domenica 14 febbraio 2021) La sfida tra Roma e Udinese apre la domenica di Serie A.Il confronto delle 12:30 tra la compagine capitolina e quella friulana conta molto a livello di classifica. Specialmente per la formazione di Paulo Fonseca, i tre punti in palio allo Stadio Olimpico valgono davvero oro, visto che i giallorossi potrebbero - in seguito ad una vittoria - sorpassare in un solo colpo Napoli e Juventus. Per l'Udinese, invece, l'occasione ghiotta è quella di passare almeno momentaneamente nella parte sinistra della classifica, in attesa del completamento del ventiduesimo turno di campionato.Nella Roma ancora in panchina Dzeko, che sembra non aver risolto le sue tensioni con Paulo Fonseca e che lascerà il posto a Borja Mayoral. A suo ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 febbraio 2021) La sfida traapre la domenica di Serie A.Il confronto delle 12:30 tra la compagine capitolina e quella friulana conta molto a livello di classifica. Specialmente per la formazione di Paulo, i tre punti in palio allo Stadio Olimpico valgono davvero oro, visto che i giallorossi potrebbero - in seguito ad una vittoria - sorpassare in un solo colpo Napoli e Juventus. Per l', invece, l'occasione ghiotta è quella di passare almeno momentaneamente nella parte sinistra della classifica, in attesa del completamento del ventiduesimo turno di campionato.Nellain, che sembra non aver risolto le sue tensioni con Pauloe che lascerà il posto a Borja. A suo ...

