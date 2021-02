Roma, scelto il dopo Pau Lopez: arriva dalla serie A (Di domenica 14 febbraio 2021) Musso è in cima alla lista dei nomi di Tiago Pinto per rinforzare la porta della Roma: argentino possibile sostituto di Pau Lopez La Roma cerca un portiere per la prossima stagione. I giallorossi sono stati delusi dal rendimento avuto fino a questo momento da Pau Lopez. Il portiere spagnolo non si è confermato sui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito serieAnews.com Tutte le Notizie della serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 febbraio 2021) Musso è in cima alla lista dei nomi di Tiago Pinto per rinforzare la porta della: argentino possibile sostituto di PauLacerca un portiere per la prossima stagione. I giallorossi sono stati delusi dal rendimento avuto fino a questo momento da Pau. Il portiere spagnolo non si è confermato sui Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

DiMarzio : Il @sscalciobari ha scelto #Carrera come nuovo allenatore, domani la firma a Roma: è un ritorno per l’ex difensore… - FULGIOVA : #ConteOut Molto apparire e poco rendere però siccome è stato scelto a cazzo, poteva anche anda peggio. Limitare la… - con_la_J : @illusioneottica @IlConteIT Capisci perché ho scelto di prendere sul corno le voci di corridoio?Uno fa una chiacchi… - infoitsport : Pedro: 'Contento di aver scelto la Roma: sono venuto qui perché la squadra non vince da tempo' - ncamilla : @roma_paoletta Considerato che l'ego di Conte fino a quando non ha dovuto fare di conto con i numeri ha sempre sost… -