Roma, nessuno in casa ha fatto meglio: ecco il dato record (Di domenica 14 febbraio 2021) Un record davvero particolare per la Roma, la miglior squadra della Serie A per rendimento casalingo in questa stagione La Roma ospita alle 12:30 l’Udinese con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare una statistica che la vede al primo posto in Serie A. La squadra di Paulo Fonseca è rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per 49 minuti in casa in questo campionati, in entrambi i casi record nel torneo in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Undavvero particolare per la, la miglior squadra della Serie A per rendimentolingo in questa stagione Laospita alle 12:30 l’Udinese con l’obiettivo di ottenere i tre punti e migliorare una statistica che la vede al primo posto in Serie A. La squadra di Paulo Fonseca è rimasta in vantaggio per 518 minuti e sotto nel punteggio per 49 minuti inin questo campionati, in entrambi i casinel torneo in corso. Leggi su Calcionews24.com

romi_andrio : RT @repubblica: Nessuno pagherà per l'occupazione di CasaPound: assolti i dirigenti di Miur e Demanio - esilvaubv : RT @TrastevereRM: Roma...che magari tornerà a risplendere...ripartendo dal suo fiume... (Vicino ad elezioni tutti lo promettono...ma poi… - SergioPerrotta1 : @roma_paoletta Draghi ha messo Renzi all'angolo e ha fatto tutti contenti, senza portafoglio, nessuno sarà libero di fare nulla. - PSGInMyBlood : RT @spizzico78: @ilRomanistaweb Ma come sei stato due messi a rompere le palle che la Roma aveva il terzino in casa ed oggi c’è fai un pezz… - spizzico78 : @ilRomanistaweb Ma come sei stato due messi a rompere le palle che la Roma aveva il terzino in casa ed oggi c’è fai… -