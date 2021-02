Roma, l’appello della Casa delle donne Lucha Y Siesta: “Ritirate le denunce per occupazione, le nostre ospiti sono qui perché vittime di violenza” (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo scorso 18 gennaio gli agenti del commissariato Tuscolano sono entrati all’interno della Casa delle donne Lucha Y Siesta a Roma e hanno identificato le persone presenti, 3 donne protette perché in uscita da un percorso di violenza, avviando per loro la procedura di denuncia per occupazione. ‘’Hanno approfittato del cancello lasciato aperto da un bambino che stava andando a scuola e sono entrate – dichiara Simona Ammerata, attivista e operatrice di Lucha Y Siesta – dopo quanto è successo, abbiamo deciso di lanciare un appello per chiedere l’archiviazione della procedura di denuncia, al quale a oggi hanno aderito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo scorso 18 gennaio gli agenti del commissariato Tuscolanoentrati all’internoe hanno identificato le persone presenti, 3protettein uscita da un percorso di, avviando per loro la procedura di denuncia per. ‘’Hanno approfittato del cancello lasciato aperto da un bambino che stava andando a scuola eentrate – dichiara Simona Ammerata, attivista e operatrice di– dopo quanto è successo, abbiamo deciso di lanciare un appello per chiedere l’archiviazioneprocedura di denuncia, al quale a oggi hanno aderito ...

clikservernet : Roma, l’appello della Casa delle donne Lucha Y Siesta: “Ritirate le denunce per occupazione, le nostre ospiti sono… - Noovyis : (Roma, l’appello della Casa delle donne Lucha Y Siesta: “Ritirate le denunce per occupazione, le nostre ospiti sono… - eppiripi : @roma_selvaggia Fai l'appello per votare Tommy dalla sua j lo... - RobertoPopeo : RT @RadicaliRoma: ?? Mai più RAGGIrati! ?? Al #ReferendumAtac 290mila romani hanno chiesto la messa a gara del trasporto pubblico di Roma. I… - Sandro8775 : @emme1963 davvero cazzo, oltretutto non è che fosse cosi incapace petrachi. anzi. cmq c'è l'appello ed in fase di i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma l’appello I medici privati contro AstraZeneca: «Vaccino inefficace, noi discriminati» Corriere della Sera