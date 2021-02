Roma, 40enne pestato e preso a martellate in faccia al mercato: è grave (Di domenica 14 febbraio 2021) Sembra essere la gelosia il movente che ha scatenato la feroce aggressione avvenuta due giorni fa, il 12 febbraio, nel mercato di Piazza Ottaviano Vimercati, al Tufello, nel III Municipio di Roma. Un 40enne è stato aggredito alle ore 7:53 da due uomini che lo hanno colpito violentemente a martellate, lasciandolo a terra in una pozza di sangue, con diverse fratture al volto. Alla terribile scena hanno assistito in tanti: in quel momento il mercato era già affollato. Tra le urla sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di stato del Commissariato Fidene e del Reparto Prevenzione Crimine. Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma per fortuna non in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 febbraio 2021) Sembra essere la gelosia il movente che ha scatenato la feroce aggressione avvenuta due giorni fa, il 12 febbraio, neldi Piazza Ottaviano Vimercati, al Tufello, nel III Municipio di. Unè stato aggredito alle ore 7:53 da due uomini che lo hanno colpito violentemente a, lasciandolo a terra in una pozza di sangue, con diverse fratture al volto. Alla terribile scena hanno assistito in tanti: in quel momento ilera già affollato. Tra le urla sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia di stato del Commissariato Fidene e del Reparto Prevenzione Crimine. Il ferito è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato in prognosi riservata ma per fortuna non in ...

CorriereCitta : Roma, 40enne pestato e preso a martellate in faccia al mercato: è grave - CorriereCitta : Torre Angela, scava sotto la siepe per nascondere la cocaina: arrestato 40enne - marialetiziama9 : RT @Raff_Napolitano: Roma - Piscia davanti a tutti e aggredisce poliziotti: arrestato un 40enne ghanese ... non ci fate caso, è lo 'stile… - Raff_Napolitano : Roma - Piscia davanti a tutti e aggredisce poliziotti: arrestato un 40enne ghanese ... non ci fate caso, è lo 'sti… - CorriereCitta : Roma: 40enne ubriaco tenta di aggredire i passanti e poi palpeggia una giovane -