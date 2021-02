Roberta Chyurlia | per il judo c’è un’arbitra italiana alle Olimpiadi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 14 febbraio 2021) A Tokyo lei ci sarà. In attesa di scoprire tutti gli atleti che parteciperanno alla cinquantacinquesima edizione dei Giochi, l’Italia mette già il sigillo su un posto in Giappone. A rappresentare il nostro Paese, infatti, ci sarà sicuramente l’arbitra di judo Roberta Chyurlia. La quarantunenne pugliese, già miglior arbitro europeo nel 2017 e nel 2018, ha ricevuto la notizia direttamente dal presidente del IJF Domenico Falcone che ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento che premia non solo Roberta, ma tutto il movimento italiano.