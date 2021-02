Riviera Ligure | ristoranti aperti nonostante zona arancione Questore | sconfitta per tutti

(Di domenica 14 febbraio 2021) Nel giorno di San Valentino, moltidelladi Ponente, soprattutto a Ventimiglia, hanno tenuto aperto nel giornol'intera Liguria sia stata collocata in “” (I CAMBI DI COLORE DELLE REGIONI) con il divieto di apertura pere bar. I locali hanno fatto il pienone, soprattutto da parte dei clienti francesi che, non potendo celebrare la festa degli innamorati in Francia, hanno valicato la frontiera. Qualcuno si è spinto fino a Sanremo. A Ventimiglia il ristorante “Pasta e Basta”, del quartiere Marina San Giuseppe, ha cambiato l'insegna in "Adesso Basta”.

Agenzia_Ansa : Nella Riviera ligure ristoranti aperti e pienone di francesi, nonostante la Regione sia da oggi in fascia arancione… - MediasetTgcom24 : Nella Riviera Ligure ristoranti aperti e pienone di francesi #coronavirus - MediasetTgcom24 : Covid, nella Riviera Ligure ristoranti aperti e pienone di francesi #Coronavirusitalia - semanthide3 : @GiovanniToti Toti, ma che cazzo sta dicendo? - riccard77650870 : RT @Miti_Vigliero: Covid, nella Riviera Ligure di Ponente ristoranti aperti nonostante la 'zona rossa' e pienone di francesi Decine i clien… -

Basta!!!! È l'urlo di ribellione e di disperazione che arriva forte dalla Liguria.