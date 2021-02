Ritrovati i resti del capitano pirata Sam “Il Nero”: insieme a lui sei pirati della Whydah (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono stati Ritrovati i resti di sei pirati dell’equipaggio della Whydah, la nave sotto il comando del capitano Sam “Il Nero” Bellamy, uno dei pirati più famosi e ricchi della storia. I resti dell’equipaggio sono stati Ritrovati al largo della costa del New England, Stati Uniti. Le ossa erano ormai fuse insieme a rocce e sabbia, e sono state identificate tramite radiografia. Stando alle testimonianze trovate, la Whydah era affondata durante una tempesta nel 1717, portando sul fondo del mare 144 membri dell’equipaggio. Solo due sopravvissero. Il relitto è stato ritrovato più di 35 anni fa ed è considerato l’unico veliero ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 14 febbraio 2021) Sono statidi seidell’equipaggio, la nave sotto il comando delSam “Il” Bellamy, uno deipiù famosi e ricchistoria. Idell’equipaggio sono statial largocosta del New England, Stati Uniti. Le ossa erano ormai fusea rocce e sabbia, e sono state identificate tramite radiografia. Stando alle testimonianze trovate, laera affondata durante una tempesta nel 1717, portando sul fondo del mare 144 membri dell’equipaggio. Solo due sopravvissero. Il relitto è stato ritrovato più di 35 anni fa ed è considerato l’unico veliero ...

