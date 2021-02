Rita Rusic su Vittorio Cecchi Gori: “Era diventato troppo aggressivo” (Di domenica 14 febbraio 2021) È stata molto importante la storia d’amore tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, che purtroppo è culminata in un doloroso addio. Oggi la Rusic sarà ospite della trasmissione televisiva Live non è la D’Urso, programma che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre a condurre questo show c’è Barbara D’Urso, volto televisivo molto apprezzato dal pubblico. Tra Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic c’è stata una relazione davvero molto importante, che ha portato anche la decisione nel 1983 di unirsi in matrimonio. Quest’ultimo è durato per circa 18 anni, e insieme avevano deciso anche di creare una famiglia mettendo al mondo il loro figli Mario e Vittoria. Tra di loro c’era ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) È stata molto importante la storia d’amore tra, che purè culminata in un doloroso addio. Oggi lasarà ospite della trasmissione televisiva Live non è la D’Urso, programma che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Come sempre a condurre questo show c’è Barbara D’Urso, volto televisivo molto apprezzato dal pubblico. Trac’è stata una relazione davvero molto importante, che ha portato anche la decisione nel 1983 di unirsi in matrimonio. Quest’ultimo è durato per circa 18 anni, e insieme avevano deciso anche di creare una famiglia mettendo al mondo il loro figli Mario e Vittoria. Tra di loro c’era ...

bubinoblog : NON È LA D'URSO: ALBA PARIETTI E RITA RUSIC CONTRO LE SFERE, IL CONFRONTO TRA BACCINI E GUENDA GORIA - zazoomblog : Vittorio Cecchi Gori e Barbara nuova fidanzata?- Amica speciale e su Rita Rusic… - #Vittorio #Cecchi #Barbara… - BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -In esclusiva la nuova famiglia di Walter Zenga -Alba Parietti e Rita Rusic: cougar all’attacco… - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -In esclusiva la nuova famiglia di Walter Zenga -Alba Parietti e Rita Rusic: cougar all’attacco… - Tommyestefy1 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a @LiveNoneladUrso -In esclusiva la nuova famiglia di Walter Zenga -Alba Parietti e Rita Rusic: cougar all’attacco… -