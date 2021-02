Rita Pavone, lo choc durante il funerale del padre: non è possibile (Di domenica 14 febbraio 2021) Le spoglie del papà di Rita Pavone si persero durante le operazioni di esumazione nel cimitero Monumentale di Torino nell’aprile 2004. Da ormai quasi vent’anni non c’è più una tomba sulla quale pregare per Giovanni Pavone. Il papà della celeberrima Rita, Giamburrasca della canzone italiana, e dei suoi fratelli Pietro, Carlo e Cesare si persero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 14 febbraio 2021) Le spoglie del papà disi perserole operazioni di esumazione nel cimitero Monumentale di Torino nell’aprile 2004. Da ormai quasi vent’anni non c’è più una tomba sulla quale pregare per Giovanni. Il papà della celeberrima, Giamburrasca della canzone italiana, e dei suoi fratelli Pietro, Carlo e Cesare si persero L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Raiofficialnews : “A grande richiesta”: 5 prime serate dedicate alla musica e allo spettacolo. Il 1° appuntamento #ParlamidAmore, su… - _wonderlander_ : @sanremohistory @martadelsignore Come risposta ci sarebbe anche Rita Pavone (2 minuti dopo il Bugo gate) con “nient… - radiolisola : #NowPlaying: Rita Pavone - Niente (Resilienza 74) - Rita_Pavone_ : @JasmineKardde35 @DonniniMario Come si fa a non amarli ? - CandiagoSilvano : @LaLpnmrz @MarcoCantamessa @Sofiajeanne @pdnetwork Ricorda Capezzone. E Rita Pavone. -