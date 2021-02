Riciclare il pelo del gatto si può | ecco tutti gli usi possibili

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 14 febbraio 2021) Gli animali domestici, sono veri e propri membri della famiglia, proprio per questo prenderci cura di loro non è un peso. Ci sono dei periodi dell’anno, però, in cui la perdita delè davvero difficile da gestire. Quando i nostrisi fanno la muta la nostra casa è letteralmente invasa da batuffoli di, non importa quante volta passiamo l’aspirapolvere, appena ci volteremo troveremo una pallasa che ci è sfuggita. Non esiste un rimedio a questo problema, cani e gatti cambiano periodicamente il, per adattarsi al mutare delle stagioni, però abbiamo trovato molti modi perildei mici. Dovremmo comunque raccoglierlo ma almeno ne faremo buon uso. Amicifili, al lavoro! Perché spazzolare ildel ...