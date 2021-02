Repubblicani salvano Trump da impeachment: ha ancora troppo potere nel partito, si temono ritorsioni alle prossime elezioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Donald Trump è stato assolto dal Senato Usa. Alla fine di un processo veloce, durato solo cinque giorni, 57 senatori hanno votato per la sua condanna, 43 per l’assoluzione. Non si è dunque arrivati ai 67 voti che sarebbero stati necessari per condannare l’ex presidente per “incitamento all’insurrezione”. Il verdetto mostra la presa che Trump continua ad avere su buona parte del suo partito e mette fine a 39 giorni tra i più movimentati della storia americana: l’attacco al Congresso il 6 gennaio, la richiesta di impeachment per Trump, l’inaugurazione di un nuovo presidente, un processo al Senato che lascia molte ferite aperte nella politica e nella società americana. Dopo il verdetto di assoluzione, Trump ha esultato e ringraziato i Repubblicani. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Donaldè stato assolto dal Senato Usa. Alla fine di un processo veloce, durato solo cinque giorni, 57 senatori hanno votato per la sua condanna, 43 per l’assoluzione. Non si è dunque arrivati ai 67 voti che sarebbero stati necessari per condannare l’ex presidente per “incitamento all’insurrezione”. Il verdetto mostra la presa checontinua ad avere su buona parte del suoe mette fine a 39 giorni tra i più movimentati della storia americana: l’attacco al Congresso il 6 gennaio, la richiesta diper, l’inaugurazione di un nuovo presidente, un processo al Senato che lascia molte ferite aperte nella politica e nella società americana. Dopo il verdetto di assoluzione,ha esultato e ringraziato i. ...

Dopo l'assoluzione Trump esulta e preannuncia il suo ritorno sulla scena politica

Il leader dei Repubblicani al Senato McConnell ritiene però l'ex presidente «praticamente e moralmente responsabile» ...

