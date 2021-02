Repubblica: da noi non si è capito il valore di Ancelotti. Napoli-Juve è il derby della sua incomprensione (Di domenica 14 febbraio 2021) Su Repubblica, Gabriele Romagnoli scrive di Ancelotti. Il pretesto è il delicatissimo soffio sul tè caldo. dopo il 5-4 al Tottenham. Quello che abbiamo definito “il manifesto dell’uomo cool“. Romagnoli scrive: “C’è un valore in Ancelotti che da noi non tutti hanno saputo riconoscere. Napoli-Juventus, giocata ieri, è il derby della sua incomprensione. Dirigenze e tifoserie lo lasciarono andar via come se avessero risolto un equivoco. Non avevano capito loro. La fantasia si è lasciata circuire da scatenatori di inferni, arrotolatori di maniche, guevaristi della tabaccheria accanto. Astenersi gentiluomini”. Oggi “funziona solo chi sbraita”, continua. Paghiamo decenni di talk show e reality. “Quella di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Su, Gabriele Romagnoli scrive di. Il pretesto è il delicatissimo soffio sul tè caldo. dopo il 5-4 al Tottenham. Quello che abbiamo definito “il manifesto dell’uomo cool“. Romagnoli scrive: “C’è uninche da noi non tutti hanno saputo riconoscere.ntus, giocata ieri, è ilsua incomprensione. Dirigenze e tifoserie lo lasciarono andar via come se avessero risolto un equivoco. Non avevanoloro. La fantasia si è lasciata circuire da scatenatori di inferni, arrotolatori di maniche, guevaristitabaccheria accanto. Astenersi gentiluomini”. Oggi “funziona solo chi sbraita”, continua. Paghiamo decenni di talk show e reality. “Quella di ...

