Report Coronavirus nel mondo di Domenica 14 Febbraio 2021 (Di domenica 14 febbraio 2021) Il Coronavirus continua a correre nel mondo: ad oggi, Domenica 7 Febbraio 2021, si sono registrati oltre 108.535.897 di casi (con un incremento di 3.074.216 di casi rispetto a Domenica 7 Febbraio) e 2.393.707 di decessi (con un incremento pari a 92.816 rispetto alla settimana scorsa). Come ogni Domenica, vi pubblichiamo il nostro Report aggiornato. Ad oggi, sono state somministrate 165.749.550 dosi di vaccino anti Covid-19 in tutto il mondo, di cui 2.893.718 in Italia. Al primo posto gli Stati Uniti con oltre 48 milioni di dosi già somministrate. Pubblicheremo, in questo articolo, due Report: il primo con i nuovi casi, mentre il secondo (a partire da questa Domenica) conterrà i dati ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 febbraio 2021) Ilcontinua a correre nel: ad oggi,, si sono registrati oltre 108.535.897 di casi (con un incremento di 3.074.216 di casi rispetto a) e 2.393.707 di decessi (con un incremento pari a 92.816 rispetto alla settimana scorsa). Come ogni, vi pubblichiamo il nostroaggiornato. Ad oggi, sono state somministrate 165.749.550 dosi di vaccino anti Covid-19 in tutto il, di cui 2.893.718 in Italia. Al primo posto gli Stati Uniti con oltre 48 milioni di dosi già somministrate. Pubblicheremo, in questo articolo, due: il primo con i nuovi casi, mentre il secondo (a partire da questa) conterrà i dati ...

Ultime Notizie dalla rete : Report Coronavirus Emergenza Covid 19: i dati in Sicilia il 13 febbraio: Somministrati 229.842 Vaccini

#CoronavirusSicilia (13 febbraio 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 13 unità, ... Questo il report dei contagi ...

Coronavirus oggi in Italia: bollettino del 14 febbraio 2021

Nuova giornata con l'informazione de L'Opinionista sull'emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, domenica 14 febbr aio 2020 andiamo a seguire le principali notizie e ...3 MILIONI DI DOSI Stando al Report ...

Coronavirus, variante inglese identificata in 17 campioni in Veneto: il report dell'Istituto Zooprofilattico PadovaOggi A Sant’Agnello altri quattro positivi al Covid

“Report covid 19 Comune di Sant’Agnello. Oggi abbiamo quattro nuovi positivi al Covid-19 ed un guarito. Per cui al momento sul nostro territorio risultano 89 positivi al Covid-19”. Lo ha reso noto nel ...

Coronavirus in Fvg, 357 casi nelle ultime 24 ore

I decessi complessivamente ammontano a 2.682, con la seguente suddivisione territoriale: 603 a Trieste, 1.337 a Udine, 570 a Pordenone e 172 a Gorizia. Coronavirus in Fvg, 357 casi nelle ultime 24 ore ...

