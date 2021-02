Remembering Chick Corea

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 14 febbraio 2021) Di straordinari pianisti e fantastici strumentisti è piena la storia del jazz, ma solo pochi eletti possono essere definiti tout court dei caposcuola. Insieme a McCoy Tyner ed Herbie Hancock, ha costituito la sacra triade che, negli anni ’60 /’70, ha gettato le fondamenta del moderno piano jazz. Di Gaspare Di Lieto Quando un gran musicista vola in cielo c ‘è poco da raccontare che non sia stato già detto. Ma conc’è sempre qualcosa in più da annotare e su cui riflettere. Di straordinari pianisti e fantastici strumentisti è piena la storia del jazz ma solo pochi eletti possono essere definiti tout court dei caposcuola , dei veri innovatori. Fra questi sicuramente è da annoverareche, insieme a McCoy Tyner ed Herbie Hancock, ha costituito la sacra triade che, negli anni ’60 /’ 70,ha gettato le ...