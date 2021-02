Reina: “Partita strana, potevamo fare meglio. Champions? C’è prima la Samp” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il portiere della Lazio, Pepe Reina, ha commentato la sconfitta in casa dell’Inter ai microfoni di Lazio Style Channel: “E’ stata una Partita strana. Abbiamo avuto il possesso palla, tenuto campo, siamo stati bravi a giocare nella loro metà campo. Però queste stesse cose hanno favorito anche loro. Hanno due attaccanti pericolosissimi nelle ripartenze, e li hanno sfruttati al meglio. Lukaku è un giocatore che dà tantissimo, lui e Lukaku tra i più forti in circolazione. E’ stata una Partita che loro volevano fosse così. Ci siamo trovati in difficoltà con queste ripartenze. Rigore? In campo mi sembrava di no, l’ho rivisto in una foto e credo sia rigore. Di questa sconfitta bisognerà imparare delle cose. Bisogna essere positivi, la squadra c’è. Merito a loro perché hanno due attaccanti che, come ho detto, ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il portiere della Lazio, Pepe, ha commentato la sconfitta in casa dell’Inter ai microfoni di Lazio Style Channel: “E’ stata una. Abbiamo avuto il possesso palla, tenuto campo, siamo stati bravi a giocare nella loro metà campo. Però queste stesse cose hanno favorito anche loro. Hanno due attaccanti pericolosissimi nelle ripartenze, e li hanno sfruttati al. Lukaku è un giocatore che dà tantissimo, lui e Lukaku tra i più forti in circolazione. E’ stata unache loro volevano fosse così. Ci siamo trovati in difficoltà con queste ripartenze. Rigore? In campo mi sembrava di no, l’ho rivisto in una foto e credo sia rigore. Di questa sconfitta bisognerà imparare delle cose. Bisogna essere positivi, la squadra c’è. Merito a loro perché hanno due attaccanti che, come ho detto, ...

