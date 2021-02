Regno Unito, barricati dentro a dei tunnel per impedire la costruzione dell’alta velocità: la protesta sotterranea degli HS2 Rebellion (Di domenica 14 febbraio 2021) A Londra la protesta contro il treno ad alta velocità High Speed 2 si sposta sottoterra. Nel quartiere di Euston, attivisti del collettivo HS2 Rebellion hanno scavato dei tunnel sotterranei per bloccare i lavori per la rete ferroviaria che dovrebbe unire Birmingham alla capitale inglese. Da almeno due settimane i manifestanti dormono nei tunnel, mentre la polizia ha cercato in più di un’occasione di farli evacuare. Lo stesso metodo di protesta è stato messo in pratica da HS2 Rebellion anche in un’altra zona di Londra, Highbury: qui il motivo della contestazione è il progetto per un complesso di appartamenti che andrebbe a sostituire un parco alberato. “I tunnel richiedono più tempo, giorni e talvolta settimane, per essere evacuati e di solito i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) A Londra lacontro il treno ad altaHigh Speed 2 si sposta sottoterra. Nel quartiere di Euston, attivisti del collettivo HS2hanno scavato deisotterranei per bloccare i lavori per la rete ferroviaria che dovrebbe unire Birmingham alla capitale inglese. Da almeno due settimane i manifestanti dormono nei, mentre la polizia ha cercato in più di un’occasione di farli evacuare. Lo stesso metodo diè stato messo in pratica da HS2anche in un’altra zona di Londra, Highbury: qui il motivo della contestazione è il progetto per un complesso di appartamenti che andrebbe a sostituire un parco alberato. “Irichiedono più tempo, giorni e talvolta settimane, per essere evacuati e di solito i ...

