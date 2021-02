Reggiana-Ascoli 1-0: scontro salvezza ai granata (Di domenica 14 febbraio 2021) scontro salvezza che viene vinto dai padroni di casa. Nel primo tempo l’Ascoli costruisce di più, ma non concretizza e fa i conti anche con l’espulsione di Caligara. Nella ripresa ci pensa Ardemagni a sbloccare Reggiana-Ascoli, che di fatto è stato anche l’unico tiro pericoloso dei granata per tutta la gara. Tre punti fondamentali per la Regia, che esce dalla zona rossa della classifica e vola a -1 dalla Reggina. L’Ascoli resta in piena zona retrocessione, ma lo spirito mostrato stasera è quello giusto per la salvezza. Che gara è stata? Primo tempo Reggiana-Ascoli Ritmi alti nei primi minuti di gara, entrambe le squadre sentono l’importanza del match. Tuttavia le occasioni latitano a causa di diversi errori ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021)che viene vinto dai padroni di casa. Nel primo tempo l’costruisce di più, ma non concretizza e fa i conti anche con l’espulsione di Caligara. Nella ripresa ci pensa Ardemagni a sbloccare, che di fatto è stato anche l’unico tiro pericoloso deiper tutta la gara. Tre punti fondamentali per la Regia, che esce dalla zona rossa della classifica e vola a -1 dalla Reggina. L’resta in piena zona retrocessione, ma lo spirito mostrato stasera è quello giusto per la. Che gara è stata? Primo tempoRitmi alti nei primi minuti di gara, entrambe le squadre sentono l’importanza del match. Tuttavia le occasioni latitano a causa di diversi errori ...

