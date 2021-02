Real Madrid, dietrofront Sergio Ramos: dialogo con Florentino Perez per il rinnovo (Di domenica 14 febbraio 2021) Il futuro di Sergio Ramos resta ancora piuttosto incerto. Ma se alcune settimane fa l'addio al Real Madrid sembrava la pista più percorribile, qualcosa, nelle ultime ore, è cambiato. Ne sono sicuri in Spagna dove ABC e poi via via tutti gli altri media come AS, parlando di accordo per il rinnovo molto più vicino.Sergio Ramos: il rinnovo è una questione tra lui e Perezcaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="757" Real Madrid Sergio Ramos (Twitter Real Madrid)/captionSecondo quanto si apprende, Sergio Ramos e Florentino Perez starebbero provando a venirsi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 14 febbraio 2021) Il futuro diresta ancora piuttosto incerto. Ma se alcune settimane fa l'addio alsembrava la pista più percorribile, qualcosa, nelle ultime ore, è cambiato. Ne sono sicuri in Spagna dove ABC e poi via via tutti gli altri media come AS, parlando di accordo per ilmolto più vicino.: ilè una questione tra lui ecaption id="attachment 1064695" align="alignnone" width="757"(Twitter)/captionSecondo quanto si apprende,starebbero provando a venirsi ...

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che con un monte ingaggi di 45mln€ conquista la finale di Coppa Italia, è… - miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - ItaSportPress : Real Madrid, dietrofront Sergio Ramos: dialogo con Florentino Perez per il rinnovo - - OddsCovers : Spain #LaLiga #RealMadrid vs #ValenciaCF Sun, Feb 14 @ 10:15a ET #beINSPORTS Alfredo Di Stefano… - MacchiaIl : @Fiorentinanews Dovreste vergognarvi nel essere contenti che lo spezia venga a giocare con due assenze...manco foss… -